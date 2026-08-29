Продолжительная военная операция США против Ирана деморализовала избирателей президента Дональда Трампа и может ослабить позиции Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, сообщает Bloomberg.

Трамп ранее прогнозировал, что военная операция против Ирана займет четыре–пять недель, напоминает агентство. Однако конфликт продолжается уже полгода и, как отмечает Bloomberg, разочаровывает его сторонников, рассчитывавших на снижение инфляции и отказ Вашингтона от новых зарубежных военных кампаний.

Республиканские политические стратеги опасаются, что затянувшееся противостояние с Тегераном может ухудшить позиции партии на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. Эти опасения усиливаются на фоне снижения рейтинга одобрения Трампа, а также недовольства американцев военной операцией на Ближнем Востоке и ростом цен на бензин, говорится в материале.

Некоторые аналитики допускают, что республиканцы могут лишиться большинства сразу в обеих палатах Конгресса, пишет Bloomberg. Такой результат способен осложнить реализацию политической программы Трампа и создать условия для серии расследований со стороны демократов в отношении действующей администрации.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс состоятся 3 ноября. В ходе голосования будут переизбраны 33 из 100 сенаторов, а также все 435 членов Палаты представителей. В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты Конгресса.