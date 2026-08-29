Заместитель главы администрации Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что действия президента США Дональда Трампа в Иране привели к беспрецедентным результатам, включая установление контроля над Ормузским проливом.

«Пролив открыт для Америки и закрыт для Ирана. Иранский флот уничтожен, ВВС уничтожены, радары уничтожены, вся система военного командования ликвидирована, как и все террористическое руководство страны. Это самое асимметричное военное достижение в современной истории войн», – заявил Миллер журналисту.

По его словам, Трамп добился в Иране «большего, чем кто-либо в истории борьбы с исламским иранским терроризмом».