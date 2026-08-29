Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал манипуляцией заявления в Армении о введении якобы санкций в отношении поставок отдельных категорий армянской сельхозпродукции на российский рынок. Об этом заявил в интервью РИА Новости.

Галузин отметил, что некоторые официальные лица и армянские СМИ представляют ограничения на поставки отдельных категорий сельхозпродукции в Россию как введенные Москвой «санкции».

«Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», – сказал замминистра.

Дипломат указал, что российская сторона традиционно уделяет особое внимание соблюдению фитосанитарных требований, которые хорошо известны армянским производителям. В частности, речь идет об использовании собственного сырья, контроле за содержанием пестицидов и обеспечении прослеживаемости поставок.

«Более того, армянское руководство само признавало, что с качеством тех или иных продуктов есть проблемы», – подчеркнул Галузин.

Замминистра призвал обсуждать вопросы, связанные с поставками, непосредственно между профильными ведомствами. По его словам, взаимодействие между Россельхознадзором, Роспотребнадзором и армянскими партнерами продолжается.

Напомним, Россельхознадзор с мая начал вводить ограничения на ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции из Армении, объясняя меры выявленными нарушениями фитосанитарных требований. С 22 мая были ограничены поставки цветов, с 30 мая – свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. С 2 июня ограничения распространились на косточковые культуры и свежий виноград, с 3 июня – на семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. С 12 июня ограничения охватили всю подкарантинную продукцию из Армении.

Кроме того, с 2 июня была приостановлена сертификация живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок в Россию. С 27 июля ограничения распространились также на молочную продукцию из Армении.