В Баку 28 августа в связи с ремонтными и реконструкционными работами на объектах электросетевой инфраструктуры будут временно ограничены поставки электроэнергии, сообщили в ОАО «Азеришыг».

В Ясамальском районе ограничения на подачу электроэнергии будут действовать с 10:00 до 13:00 на отдельных участках улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Хыдыра Мустафаева, Хагана Дадашова и Васифа Алиева.

В Наримановском районе на некоторых участках улиц Ашыг Али и Яхья Бакуви электричество отключат с 09:00 до 13:00.

В Сураханском районе плановое отключение с 10:00 до 16:00 затронет часть жилых массивов садов Говсан, садов Кондиционер и садов вдоль дороги Говсан – Тюркан.

В Бинагадинском районе из-за реконструкции воздушной линии «Асфальтзавод» подача электроэнергии будет ограничена с 10:00 до 15:00 на правой и левой сторонах дороги Ходжасан – Садарак.