27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 21-24, днем — 28-31° тепла.

Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди. На отдельных территориях возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах местами прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем — 31-36° тепла, в горах ночью 13-18, днем — 20-25° тепла.