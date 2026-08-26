Армения объявила международный конкурс на проведение проектных работ для строительства железнодорожной линии Гюмри — Карс. Об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян.

По его словам, после определения победителя власти рассчитывают в максимально сжатые сроки перейти к проектированию, а затем непосредственно к строительству железной дороги.

Конкурс объявлен международным, поскольку армянские проектные компании и строительные организации не имеют опыта реализации проектов такого масштаба.

Протяженность армянского участка линии Гюмри — Карс составляет около 21 километра. По предварительным оценкам, на его строительство потребуется около $15 млн.

В апреле в турецком Карсе состоялась встреча совместной рабочей группы Армении и Турции по восстановлению и запуску железнодорожного сообщения. Стороны подчеркнули важность скорейшего восстановления линии в рамках расширения транспортных коммуникаций в регионе.