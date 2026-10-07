Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что лучше быть кандидатом в Европейский союз (ЕС) только на бумаге, чем государством только на бумаге.

«Думаю, лучше быть страной-кандидатом только на бумаге, чем государством только на бумаге. Если бы мы прислушались к Брюсселю, сегодня Грузия по многим причинам была бы государством только на бумаге», — сказал он.

Это стало ответом на заявление еврокомиссара Марты Кос, которая выделила Грузию как страну, которая является кандидатом в ЕС только на бумаге. Она также пожелала, чтобы грузинский народ и власти приблизили страну к уровню Украины или Молдовы.

По мнению политика, если бы его страна следовала политике Брюсселя, Грузия оказалась бы в таком же бедственном положении, как Украина или Молдова, находящаяся в экономическом кризисе. Он отметил, что грузинские власти не прислушиваются к «вредным советам» ЕС из-за того, что у них в приоритете находится благополучие и интересы грузинского народа.