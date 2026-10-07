Расследование в Германии в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Аугуста Ханнинга не связано с Азербайджаном. Об этом сообщает телеканал AnewZ со ссылкой на информированные источники.

По их данным, немецкие разведывательные структуры проинформировали азербайджанскую сторону о том, что дело касается других стран. Источники также утверждают, что секретные материалы, которые Ханнинг якобы получил, не передавались третьим лицам, а использовались им для подготовки аналитических материалов.

Эти сведения ставят под сомнение публикации Der Spiegel и ряда других зарубежных СМИ, ранее связавших Азербайджан с расследованием.

Ханнинг был задержан 6 октября по подозрению в шпионаже, преступлениях, связанных с государственной тайной, и попытке государственной измены. При этом германская прокуратура официально не называла ни страну, ни иностранную разведслужбу, которые предположительно фигурируют в деле.

Источники подчеркивают, что теперь ключевым остается вопрос о том, какая именно страна и какая разведслужба в действительности находятся в центре расследования.