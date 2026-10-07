Азербайджану необходимо последовательно снижать зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом заявил депутат Эльман Насиров на общественном слушании в Милли Меджлисе, посвященном проекту закона «Об аграрной сфере».

По его словам, принятие нового закона может способствовать решению ряда накопившихся проблем в аграрном секторе и создать условия для более эффективного использования земельных и водных ресурсов. Одной из главных задач депутат назвал минимизацию зависимости страны от импорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции.

Насиров отметил, что ключевыми ресурсами для развития сельского хозяйства остаются земля и вода. Площадь пригодных для сельскохозяйственного использования земель в Азербайджане составляет около 4,78 млн гектаров, из которых более 2 млн гектаров приходится на пахотные земли.

Вместе с тем, по словам депутата, жители сельских районов сталкиваются с нехваткой пастбищ. При этом значительная часть земельного фонда находится в государственной и муниципальной собственности, что, по его мнению, дает возможности для более эффективного решения существующих проблем.

Отдельное внимание Насиров уделил дефициту воды. Он отметил, что Азербайджан располагает меньшими водными ресурсами по сравнению с другими странами Южного Кавказа, однако это не должно становиться препятствием для развития сельского хозяйства. Для этого необходимо активнее внедрять современные системы орошения и водосберегающие технологии.

Еще одним приоритетом депутат назвал повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель и урожайности. Внедрение современных агротехнических методов, по его мнению, позволит увеличивать объемы производства без соответствующего расширения посевных площадей.

Насиров также подчеркнул, что одного увеличения производства недостаточно для обеспечения продовольственной безопасности. Необходимо сформировать полноценную цепочку, включающую производство, переработку, хранение, логистику, розничную торговлю и конечное потребление продукции.