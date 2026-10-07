В Азербайджане рассматривается возможность внедрения механизма страхования рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию, который позволит защитить фермеров от реализации продукции по цене ниже себестоимости.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Маджнун Мамедов.

По его словам, соответствующий механизм предложен Фондом аграрного страхования и в настоящее время проходит согласование в государственных органах.

Мамедов отметил, что процесс согласования пока не завершен. В случае одобрения инициативы проект соответствующих изменений в законодательство будет представлен в установленном порядке через Кабинет министров, Администрацию президента и Милли Меджлис.

По мнению министра, внедрение механизма страхования рыночных цен позволит в рамках системы аграрного страхования защищать производителей от ситуаций, когда им приходится реализовывать выращенную продукцию по цене ниже ее себестоимости.