В Узбекистане пострадавшим от отравления сиропом «Док-1 Макс» выплатили 16,7 млрд сумов — около $1,4 млн. Общая сумма взысканий по решениям суда составляет $6,5 млн.

Выплаты получили 85 граждан. Средства поступают за счет продажи имущества осужденных и денег, внесенных членами их семей.

Массовое отравление детей сиропом индийской компании Marion Biotech произошло в конце 2022 года. В препарате обнаружили токсичный этиленгликоль.

По официальным данным, погибли 69 детей, еще 16 получили инвалидность.

По делу были осуждены 23 человека. Глава компании-дистрибьютора получил 20 лет тюрьмы, бывший директор Фармагентства Узбекистана Сардор Кариев — 18 лет.