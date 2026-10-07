В здании Европейского парламента во французском Страсбурге открыли золотую статую, изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа с клюшкой для гольфа, сидящего на плечах у мужчины.

Скульптура называется «Оранжевая чума», но также известна как «Король несправедливости». Она выполнена из меди и 23-каратного золота, говорится на сайте ее создателя — датского художника Йенса Гальшиота. Высота статуи составляет 2,6 м.

Гальшиот объяснил, что скульптура — сатира на Трампа, его нападки на «основанный на правилах мировой порядок» и борьбу с изменением климата. По словам скульптора, на ее создание его вдохновила сказка Ханса Кристиана Андерсона «Новое платье короля». По ее сюжету, короля обманывают, предложив ему «невидимое платье», а придворные, боясь показаться дураками, не говорят, что он обнажен. Короля разоблачает ребенок, который произносит фразу «А король-то голый!».