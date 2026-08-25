Имя российского политтехнолога Алексея Чадаева в последние недели оказалось в центре внимания в Азербайджане после его резких и откровенно воинственных заявлений в адрес нашей страны. Однако куда интереснее самих этих заявлений биография человека, который их делает.

За четверть века Чадаев успел пройти практически через все этажи российской политической системы. Он работал с Борисом Немцовым и «Союзом правых сил», создавал антипутинские интернет-проекты, затем оказался в кремлевской орбите, написал книгу об идеологии Владимира Путина, получил должности в Администрации президента и «Единой России». После начала войны против Украины его карьера сделала еще один поворот: политтехнолог превратился в руководителя центра, разрабатывающего боевые беспилотники для российской армии.

Эта траектория позволяет лучше понять, кто сегодня выступает с угрозами в адрес Азербайджана и какой военно-технологический бэкграунд стоит за этими словами.

Алексей Чадаев родился 30 сентября 1978 года в Москве. В большую политику он вошел во второй половине 1990-х.

В 1997–1998 годах Чадаев работал в группе советников первого вице-премьера России Бориса Немцова, занимался его интернет-проектами, позднее участвовал в деятельности движения «Россия молодая» и «Союза правых сил».

В начале президентства Владимира Путина взгляды Чадаева выглядели вполне определенно. В 2000–2001 годах он создал и редактировал сайт «Дутый Пу», направленный против нового российского президента.

Однако спустя несколько лет политический вектор изменился.

В 2004–2008 годах Чадаев работал в Фонде эффективной политики Глеба Павловского, сотрудничавшего в тот период с Кремлем. В 2006 году бывший редактор антипутинского сайта выпустил книгу «Путин. Его идеология».

Дальше последовал аппаратный рост. Чадаев стал одним из создателей экспертной структуры при «Единой России», в 2009 году получил должность референта Управления внутренней политики Администрации президента РФ и был включен в президентский кадровый резерв. В 2010 году возглавил политический департамент Центрального исполкома «Единой России».

В 2011 году произошел очередной поворот. Чадаев публично раскритиковал позицию Дмитрия Медведева по Ливии и осуждение Муаммара Каддафи. Вскоре он лишился должности, а в 2012 году объявил о выходе из «Единой России».

В последующие годы Чадаев руководил Институтом развития парламентаризма, создал аналитический центр «Московский регион», после выборов 2016 года стал советником председателя Госдумы Вячеслава Володина на общественных началах. С января по август 2026 года работал советником министра транспорта России.

Война открыла новую карьеру

Качественно новый этап в биографии Чадаева начался после февраля 2022 года.

Он передал собственные квадрокоптеры подразделениям в Донбассе, затем занялся сбором средств на закупку беспилотников, их поставками и подготовкой операторов.

В сентябре 2022 года при его участии под Великим Новгородом прошел первый всероссийский сбор операторов боевых квадрокоптеров «Дронница». Позднее последовали подготовка инструкторов и новые сборы.

В октябре 2023 года Чадаев возглавил научно-производственный центр «Ушкуйник» в Великом Новгороде. С этого момента речь шла уже не только о политической поддержке войны, но и о непосредственном участии в российской военно-технологической инфраструктуре.

«Князь Вандал»

Самой известной разработкой «Ушкуйника» стал FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский».

Аппарат управляется по оптоволоконному кабелю, благодаря чему значительно менее уязвим для средств радиоэлектронной борьбы.

В августе 2024 года Чадаев сообщил о применении этих беспилотников против украинских войск в Курской области. В июне 2025 года он утверждал, что накоплена статистика по 18,9 тыс. применений «Князя Вандала». По его словам, видеоматериалами подтверждено уничтожение украинской техники стоимостью около 1,7 млрд долларов.

Другой проект центра — беспилотник самолетного типа «Князь Вещий Олег», используемый для разведки, целеуказания и контроля результатов ударов. Сообщалось также о работах над морскими беспилотными аппаратами.

Сам «Ушкуйник» связан с системой государственных и окологосударственных структур, среди которых «Платформа Национальной технологической инициативы», инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника — Валдай» и структуры Новгородской области.

Таким образом, возглавляемый Чадаевым центр является частью более широкой системы развития российского беспилотного сектора.

От «матрешки суверенитетов» к войне

Военная деятельность Чадаева хорошо сочетается с его представлениями о постсоветском пространстве.

Еще задолго до 2022 года он рассуждал о так называемой «матрешке суверенитетов». В этой конструкции СССР и Москва представляли первый уровень суверенитета, союзные республики — второй, а автономные образования внутри них — третий.

В подобных рассуждениях Чадаева фигурировали Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Крым, Приднестровье и Донбасс.

После начала полномасштабной войны против Украины он открыто выступил за продолжение боевых действий, заявляя, что выбор заключается между войной и капитуляцией и лично он выбирает войну.

В мае 2025 года Евросоюз включил «Ушкуйник» в 17-й пакет санкций в связи с производством беспилотников для российских вооруженных сил.

19 августа 2026 года Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации опубликовало данные о шести российских деятелях, которых Киев считает участниками российской пропагандистской и военно-технологической инфраструктуры. В их числе оказался Чадаев.

Теперь — Азербайджан

Именно на этом фоне следует рассматривать последние заявления Чадаева. Он предложил задуматься об усилении Каспийской флотилии, приведении в движение военного компонента у южных границ Дагестана и планировании десантной операции в Баку.

Чадаев также участвовал в выпусках программы Семена Уралова «Чистота понимания» от 14 июля и 13 августа 2026 года, где звучали заявления в отношении Азербайджана.

Здесь принципиально важен контекст. Подобные рассуждения исходят не только от политтехнолога или телевизионного комментатора. Их автор руководит центром, который разрабатывает боевые беспилотники и участвует в российской военно-технологической инфраструктуре.

Миллионы на дроны и уголовные дела вокруг отрасли

Есть и еще одно обстоятельство, на фоне которого развивается активность Чадаева.

Летом 2026 года российскую индустрию беспилотников затронула серия уголовных дел.

8 августа были арестованы директор компании «Дрон солюшнс» Иракли Хазалия и ее бывший руководитель Вячеслав Барбаров. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Один из аппаратов компании — «Аист» — ранее демонстрировался Владимиру Путину.

Следствие также проверяет схемы, при которых государственное финансирование выделялось на российское производство беспилотников, тогда как аппараты могли закупаться в Китае и затем продаваться государству значительно дороже уже как отечественная продукция. Общий ущерб оценивался в миллиарды рублей.

Чадаев и «Ушкуйник» в этих уголовных делах не фигурируют.

При этом масштабы финансирования возглавляемого им проекта значительны. За 2024–2025 годы, согласно приведенным данным, было привлечено более 663 млн рублей грантовой поддержки.

Любопытно, что сам Чадаев в последнее время все чаще критикует российскую систему. В марте 2026 года он написал в Telegram, что в России фактически построен «феодализм», где вместо прав существуют привилегии. Он критиковал чиновников, коррупцию, систему распределения наград и положение военнослужащих.

Политические декорации меняются

История Алексея Чадаева примечательна не количеством должностей в его биографии, а легкостью перехода между совершенно разными политическими мирами.

Немцов и СПС сменились Кремлем и «Единой Россией». Антипутинский сайт — книгой об идеологии Путина. Политтехнологии — государственной службой. После начала войны следующей точкой приложения сил стала военно-технологическая индустрия.

Сегодня Чадаев руководит центром, создающим боевые беспилотники, и одновременно позволяет себе рассуждать о применении военной силы против Азербайджана.

Поэтому его заявления представляют интерес не столько сами по себе, сколько как показатель среды, в которой они возникают. Особенно когда подобные идеи озвучивает человек, который не наблюдает за войной из телевизионной студии, а непосредственно участвует в создании инструментов для ее ведения.

Политические декорации вокруг Чадаева за четверть века менялись неоднократно. Теперь изменился и масштаб: когда-то речь шла о борьбе партий и политтехнологиях, сегодня — о боевых беспилотниках и военных сценариях в отношении соседних государств.