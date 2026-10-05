Азербайджан и Грузия обсудили развитие сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации на встрече представителей министерств обороны двух стран в Баку. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече азербайджанская сторона представила работу Управления по связям с медиа и общественностью, в том числе опыт информационного обеспечения во время 44-дневной Отечественной войны, антитеррористической операции и других боевых действий.

Отдельно стороны обсудили борьбу с дезинформацией, работу с социальными сетями, связи с общественностью и информационную стратегию военных ведомств.

Представители министерств обороны Азербайджана и Грузии также обменялись мнениями о развитии стратегических коммуникаций и дальнейшем сотрудничестве в военно-информационной сфере.

В рамках визита грузинская делегация посетила военное издательство, редакцию газеты «Azərbaycan Ordusu» и мультимедийный центр Минобороны Азербайджана.