Турция, Саудовская Аравия и Пакистан провели в Эр-Рияде заседание Стратегического политического и оборонного комитета в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал Сельчук Байрактароглу. Пакистан представляли заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Исхак Дар, министр обороны Хаваджа Асиф и начальник штаба армии и командующий силами обороны фельдмаршал Асим Мунир. Саудовскую Аравию представляли ее официальные лица.

Как сообщалось перед встречей, участники обсудили последние события в регионе и дальнейшую институционализацию оборонного альянса. Одной из ключевых тем стали атаки хуситов на Саудовскую Аравию. Пакистанский представитель заявил The National, что этот вопрос «определенно» будет вынесен на обсуждение.

Отдельно рассматривалась возможность политического взаимодействия с хуситами. По словам Дара, Иран предложил политический подход к урегулированию кризиса вместо военных действий. Пакистанский министр подчеркнул, что речь не идет об официальном письменном предложении: инициатива пока обсуждается на уровне консультаций между представителями Ирана и Пакистана.

Пакистанская сторона также сообщала, что на встрече должны быть определены дальнейшие шаги трех стран в рамках соглашения. При этом публичного сообщения о принятии конкретных новых военных решений по хуситам или об изменении формата сотрудничества по итогам заседания пока не опубликовано.

Мекканское соглашение о совместной обороне Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали 7 августа. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одну из трех стран рассматривается как нападение на всех участников соглашения. Первое заседание созданного в рамках соглашения комитета прошло 31 августа в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что более шести стран заинтересованы в присоединении к Мекканскому оборонному альянсу.