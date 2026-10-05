Россия сегодня нанесла удар по пограничному пункту Паланка на границе с Молдовой. В результате этой атаки был ранен молдавский пограничник, также был повреждён пассажирский автобус. Пункт пропуска временно закрыт. Движение в сторону Паланки перекрыто. Замечу, что это был первый зафиксированный непосредственно удар по КПП «Паланка — Маяки — Удобное» с начала полномасштабной войны.

Ранее, в декабре 2025 года, российские дроны атаковали расположенный рядом мост через Днестр, из-за чего работа Паланки также временно приостанавливалась. В целом именно в нынешнем году Россия начала систематически наносить удары по украинским пунктам пропуска на границе с Молдовой. Так, 20 августа был атакован район КПП «Рени — Джюрджюлешть», 21 августа — «Табаки», 25 августа — «Виноградовка — Вулканешты».

А 9 сентября российский удар пришёлся по КПП «Староказачье — Тудора», где погибли два человека и ещё трое получили ранения. Таким образом, с учётом сегодняшней атаки Россия уже пять раз в 2026 году наносила удары по пунктам пропуска на украинско-молдавской границе, причём, повторюсь, сегодняшний удар стал первым непосредственно по Паланке.

Если учитывать все украинские пункты пропуска на сухопутных границах, то с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано 12 российских атак, семь из них пришлись на 2026 год. Иными словами, российские удары всё чаще затрагивают не только украинскую пограничную инфраструктуру, но и непосредственно международные маршруты, связывающие Украину с Молдовой и другими европейскими странами.

Тут стоит добавить, что на украинско-молдавской границе для массового автомобильного пассажирского движения фактически задействованы около 11 основных международных переходов, включая «Паланка — Маяки — Удобное», «Мамалыга — Крива», «Могилёв-Подольский — Отач», «Рени — Джурджюлешты» и другие крупные направления.

Официально межправительственными документами предусмотрен более широкий перечень — 16 международных автомобильных пунктов пропуска, однако наличие пункта в этом перечне не означает, что через него идёт сопоставимый регулярный пассажирский поток. При этом наиболее оживлённым является именно переход «Паланка — Маяки — Удобное», по которому сегодня был нанесён российский удар.

По данным за июль–август 2026 года, через него в среднем проходило около 60 автобусов в сутки, тогда как через «Рени — Джурджюлешты» — около 36, а через «Староказачье — Тудора» и «Могилёв-Подольский — Отач» — примерно по 26. Всю эту информацию важно знать для понимания того, с какими проблемами могут столкнуться граждане Азербайджана, проживающие в Украине, при пересечении границы с Молдовой.

Совершенно очевидно, что удары с российской стороны продолжатся, а именно украино-молдавская граница является для граждан Азербайджана, проживающих в Украине, пунктом выезда из страны. С тем уточнением, что они не имеют шенгенской визы. Ведь на границах Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией с азербайджанским паспортом, но без шенгенской визы, наших сограждан просто не пропустят. Так что проблема вырисовывается нешуточная.

Тут стоит напомнить, что, по данным Государственной миграционной службы Украины, в 2026 году в стране проживало более 17 тысяч граждан Азербайджана, имеющих постоянный или временный миграционный статус. Более 4 тысяч из них обладали временным видом на жительство. По числу временных ВНЖ граждане Азербайджана занимали первое место среди иностранцев. При этом в ходе общегосударственной операции «Мигрант» по состоянию на 31 июля 2026 года среди выявленных в Украине нелегальных мигрантов граждане Азербайджана занимали второе место — 114 человек, или 14,1% от 807 выявленных нелегальных мигрантов.

Совершенно очевидно, что для граждан Азербайджана, имеющих постоянный или временный вид на жительство в Украине или пребывающих тут нелегально, вопрос возможного отъезда сегодня становится всё более актуальным. Никто не может точно сказать, когда закончится российско-украинская война, а значит, многие семьи вынуждены заранее думать о безопасности своих близких и особенно детей.

В первую очередь это касается мальчиков 15–17 лет, многие из которых родились уже в Украине и в ближайшем будущем должны будут встать на воинский учёт. Родители закономерно задаются вопросом, стоит ли ждать момента, когда выезд для их сыновей станет значительно сложнее, или лучше заранее вывезти их в более безопасное место. Есть и другая причина для отъезда: из-за регулярных российских ракетных и дроновых ударов нормальная экономическая жизнь в Украине становится всё более сложной, предприятия останавливаются, рабочие места сокращаются, а стабильность доходов для многих семей остаётся под вопросом. Поэтому желание временно или окончательно уехать из Украины сегодня нельзя рассматривать как что-то необычное — для многих это вопрос элементарной безопасности и будущего детей.

Но именно здесь возникает ещё одна серьёзная проблема: каким образом покинуть Украину, если один из ключевых маршрутов оказывается под угрозой российских ударов? Для азербайджанских семей, привыкших пользоваться молдавским направлением, сообщения об атаках на пункты пропуска и прилегающую пограничную инфраструктуру превращаются уже не просто в очередную военную новость, а в большую проблему. Ведь речь идёт не только о повреждении инфраструктуры, но и о возможности людей безопасно выехать из страны вместе со своими детьми. Причём чем дальше, тем больше вероятность того, что эта проблема будет углубляться. Ведь Россия явно взяла курс на увеличение числа ударов по всем украино-молдавским пограничным пунктам.