В воскресенье, 4 октября, глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной операции по возвращению территорий, контролируемых хуситами. В общем-то, заявление само по себе не удивительно, учитывая, что в последние недели хуситы заметно активизировались и даже добились существенных результатов, овладев стратегическими территориями в Йемене. Гораздо более интересно, что прозвучало оно спустя месяц после возобновления крупных боёв. Причем речь идёт ни много не мало, а о переходе к наступлению с целью восстановить власть правительства над всей страной.

Не для кого не секрет, что за йеменским правительством стоит Саудовская Аравия, один из основных объектов атак хуситов, и рассчитывать, что зависимые от внешней помощи и разделённые внутренними противоречиями йеменские формирования самостоятельно примут такое решения, а тем более в ближайшее время разгромят хуситов, было бы слишком смело. Тем более что сентябрьские бои уже показали их уязвимость. Начавшееся 3 сентября наступление хуситов поставило под угрозу коммуникации правительственных сил между Таизом и побережьем.

На этом фоне становится понятнее сценарий, уготованный правительственным силам Йемена. Они объявляют наступление и ведут наземные бои, тогда как Саудовская Аравия обеспечивает поддержку и, судя по сообщениям СМИ, во многом направляет их действия. По данным СМИ, йеменские формирования будут наступать при поддержке саудовской авиации. Турция и Пакистан поставляют военную технику, а пакистанские советники помогают готовить операции. При этом непосредственного участия турецких и пакистанских подразделений в боях не ожидается.

Такая схема политически удобна Эр-Рияду. Ведь наступление, объявленное международно признанным правительством, легче представить как борьбу за восстановление власти над собственной страной. При этом сама Саудовская Аравия выступает в роли союзника, помогающего этой борьбе. Это позволяет Эр-Рияду разделить ответственность за новую кампанию с йеменским руководством, формально оставаясь за скобками конфликта, хотя саудовская авиация уже наносит удары и королевство фактически участвует в войне.

Ситуация усложняется и тем, что теперь у Эр-Рияда есть и обязательства перед партнёрами по Мекканскому пакту. Соглашение, подписанное с Турцией и Пакистаном 7 августа, предусматривает, что нападение на одного участника считается нападением на всех. Конкретные формы ответа публично не раскрыты, поэтому речь не идёт об автоматической отправке союзных армий в Йемен. Однако каждый новый удар хуситов по Саудовской Аравии ставит перед Анкарой и Исламабадом вопрос о том, как далеко они готовы зайти ради защиты союзника.

Отсюда и удобство выбранного распределения ролей. Йеменцы несут основную тяжесть наземных боёв, саудовцы поддерживают их с воздуха, а Турция и Пакистан помогают вооружением, советниками и средствами обороны. Можно предположить, что такая модель позволяет участникам пакта действовать сообща, ограничивая собственные потери и риск более глубокого втягивания в войну.

Для правительственных сил Йемена зависимость от саудовской поддержки давно стала привычной. В январе именно при помощи Эр-Рияда они вернули большую часть территорий, захваченных Южным переходным советом, который поддерживали ОАЭ. Саудовская Аравия укрепила позиции своих союзников и ослабила соперников на юге страны. Теперь эти войска вновь направляют в наступление, правда противник у них гораздо сильнее.

Следует отметить, что и самостоятельность йеменского руководства довольно ограничена. Ещё в январе министр информации Муаммар аль-Ирьяни говорил о готовности Саудовской Аравии оплачивать содержание вооружённых формирований и об участии коалиции в управлении военными операциями. Тот, кто финансирует армию и обеспечивает её действия, неизбежно влияет и на выбор целей. Это еще один аргумент в пользу того, что нынешнее наступление трудно считать решением, принятым только в Йемене.

Но, пожалуй, опрометчивее всего было бы рассчитывать на быструю победу. Хуситы много лет воюют на своей земле и хорошо знают её. В горных районах севера им легче обороняться, устраивать засады и бить по путям снабжения. Наступающим же придётся не только занимать позиции, но и удерживать дороги и перевалы. Авиация может помочь прорвать оборону, однако закрепляться на земле всё равно придётся йеменским войскам.

К тому же хуситы продолжают наступать. Некоторое время назад было замечено их продвижении возле Таиза и захват города Турба на дороге к Адену. Правительственным силам приходится одновременно атаковать на побережье и защищать свои позиции на других участках. Это затрудняет попытку собрать силы для решающего удара.

Хотя у наступления уже есть первые заявленные успехи. По сообщениям военных и правительственных источников, 5 октября правительственные войска заняли значительную часть района Дубаб у Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситские СМИ ранее отрицали их продвижение. Но даже закрепление на побережье ещё не открывает путь к быстрой победе в горных районах и возвращению всей страны под власть правительства.

На этом фоне заседание политического и оборонного комитета Мекканского пакта, назначенное на 5 октября в Эр-Рияде, приобретает вполне практический смысл. Союзникам предстоит согласовывать помощь, распределять задачи и решать, как защищать Саудовскую Аравию от ответных ударов. Пока нет подтверждения, что комитет руководит военными операциями, но есть основания предполагать, что поддержка йеменского наступления станет одной из главных тем переговоров.

В любом случае одно дело — объявить о наступлении, и совсем другое — довести его до желаемого результата. С этим будет куда сложнее. Внешняя поддержка может обеспечить начало операции, но не гарантирует победы над хуситами. И чем дальше заявленные цели выходят за пределы возвращения отдельных позиций на побережье, тем выше риск того, что наступление обернётся очередной затяжной войной.