Президент США Дональд Трамп снова связал рост цен на бензин с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и закрытием НПЗ в американских штатах, управляемых демократами.

«Причиной роста цен на бензин является уже не Ормузский пролив, поскольку рекордные объемы нефти вывозятся оттуда почти ежедневно, а словосочетание «нефтеперерабатывающие заводы», где российские заводы взрываются Украиной, а наши закрываются демократами в «синих» штатах, таких как Калифорния», – написал Трамп в соцсети Truth Social.