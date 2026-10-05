Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев принял украинского посла Юрия Гусева и Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Об этом Гусев сообщил в соцсети X.
«Обсудили двустороннее сотрудничество и гуманитарные вопросы», – написал посол.
Гусев также поблагодарил Азербайджан за продолжающуюся поддержку Украины.
🇺🇦🇦🇿 Together with Ukrainian Ombudsman @lubinetzs, had a substantive meeting with @HikmetHajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan.
Discussed bilateral cooperation and humanitarian issues.
Grateful to Azerbaijan for its continued support for Ukraine. 🇺🇦🤝🇦🇿 https://t.co/ouTq4c789o
— Yuriy Husyev (@Husyev) October 5, 2026