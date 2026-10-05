Греческие рыбаки объявили бессрочную забастовку из-за роста цен на топливо и требуют от властей мер поддержки, а протесты уже привели к перебоям с поставками свежей рыбы в магазины, сообщает телеканал ERT.

Рыбаки проводят акции протеста в портах Пирея и Салоник, добиваясь снижения стоимости судового топлива и запуска программы утилизации старых рыболовных судов с выплатой справедливой компенсации.

В Пирее протестующие заблокировали въездные ворота Е1 порта. По словам рыбаков, цена топлива для судов за последние годы выросла более чем вдвое, что серьезно ударило по их доходам. Кроме того, они заявляют о финансовом ущербе из-за роста популяции дельфинов, которые повреждают рыболовные снасти и оборудование.

Рыбаки заявили, что с 1 октября проводят бессрочную забастовку и требуют от правительства незамедлительных мер. Они также запросили встречу с министром судоходства и островной политики Греции Василисом Кикилиасом.

В Салониках рыболовные суда пятый день подряд остаются на якоре у побережья города. Акция уже отразилась на поставках свежей рыбы в магазины, и, как отмечает ERT, в ближайшие дни ситуация может ухудшиться. С вечера 4 октября рыбаки также блокировали рыбный рынок в районе Неа-Миханиона.

Кикилиас признал, что рыбаки оказались в тяжелом положении из-за подорожания судового топлива. При этом министр заявил, что решение этих вопросов не входит в компетенцию его ведомства, и они переданы на рассмотрение министерств национальной экономики и финансов, а также сельского развития и продовольствия.