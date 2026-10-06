Президент США Дональд Трамп заявил, что нехватка нефтеперерабатывающих мощностей в мире создает проблемы с производством дизельного топлива, а украинские удары по российским НПЗ усугубляют ситуацию.

«Проблема заключается в отсутствии нефтеперерабатывающих заводов», – сказал Трамп журналистам.

При этом президент вновь связал ситуацию на топливном рынке с войной России в Украине. Комментируя удары украинской стороны по российским НПЗ, он отметил, что они уже отражаются на нефтеперерабатывающей отрасли.

«Мы говорили об этом. И я думаю, что они замедляют это. Они создают много проблем», – указал Трамп.

Отдельно он отметил проблемы с производством дизельного топлива. Трамп также заявил, что через Ормузский пролив по-прежнему проходит большое количество нефти.