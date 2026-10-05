Удар по турецкому, на борту которого находились граждане Азербайджана и Индии судну, нанесла Россия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российские дроны атаковали гражданское судно под турецким флагом, перевозившее кукурузу в нейтральных водах. Погиб капитан судна, судьба еще одного человека выясняется. 11 членов экипажа удалось спасти, один из них ранен. Россия последовательно выбирает террор и затопление гражданских судов вместо нормального судоходства. Необходимо давление, чтобы восстановить глобальную продовольственную безопасность», — написал Зеленский в Telegram.

15:35 Два человека погибли, еще 11 были спасены были спасены после удара БПЛА по сухогрузу у берегов Румынии. Капитан судна ранен, сообщила Румынская морская администрация. По информации румынских властей, беспилотник атаковал судно Royad Mammadov.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, сухогруз под флагом Сент-Китс и Невис шел из порта Измаил в Одесской области в итальянскую Равенну.

Румынский портал hotnews.ro сообщает, что судно подверглось атаке в тот момент, когда проходило неподалеку от нефтяной платформы Pescarus, принадлежащей Petrom.