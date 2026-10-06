Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Иран ответственным за предполагаемую атаку на рейс Flydubai.

«Да, лично я так считаю», – ответил Трамп на вопрос журналиста, считает ли он Иран ответственным за предполагаемую террористическую атаку на борту самолета Flydubai,

Американский президент также рассказал об угрозе, из-за которой США решили перебросить свои самолеты с территории Великобритании. По словам Трампа, власти получили соответствующую информацию и приняли решение не оставлять воздушные суда на прежнем месте.

«Мы знаем людей, которые сотворили эту угрозу, и они связаны с Ираном», – указал американский лидер.

При этом Трамп не уточнил, о какой именно угрозе идет речь и что именно связывает ее предполагаемых авторов с Ираном.

Напомним, 30 сентября второй пилот, находившийся за штурвалом рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив, напал на командира с аварийным топором и попытался завладеть управлением. Пассажирам и членам экипажа удалось его обезвредить, после чего самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.