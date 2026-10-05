Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону развитие стратегического партнерства двух стран и продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны рассмотрели состояние двусторонних отношений и дальнейшие направления сотрудничества. В ходе разговора было отмечено, что после исторического саммита в Вашингтоне 8 августа 2025 года азербайджано-американское стратегическое партнерство получило значительное развитие.

Байрамов и Рубио подчеркнули важность работы групп по приоритетным направлениям, определенным Хартией стратегического партнерства между Азербайджаном и США. По итогам обсуждения также была отмечена работа, проделанная в рамках партнерства в 2026 году.

Особое внимание стороны уделили договоренностям, достигнутым в энергетике, инвестициях, цифровых технологиях и торговле. В частности, речь шла о документах, подписанных в рамках Бакинской энергетической недели и II Азербайджанского международного инвестиционного форума. Они охватывают энергетику, разведку, разработку и добычу углеводородов, инвестиции, цифровые технологии, торговлю и другие направления.

Байрамов также проинформировал Рубио о шагах Азербайджана по продвижению мирной повестки Баку и Еревана, укреплению доверия и стабильности на Южном Кавказе.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.