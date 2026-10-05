Правительственные силы Йемена заявили о продвижении в ходе операции «Рассвет Йемена» против движения «Ансар Аллах» (хуситы), а также опубликовали кадры, на которых показаны удары по хуситам и их военной технике.

По данным ВС Йемена, в ходе операции правительственные формирования установили контроль над районом Зубаб и стратегическими позициями у пролива Баб-эль-Мандеб. Также был взят под контроль аэропорт Зубаб и перерезана дорога между Зубабом и Мохой.

Позже йеменские силы заявили о взятии города Моха на побережье Красного моря после боев с хуситами.

На опубликованных ВС Йемена кадрах, запечатлены удары по позициям хуситов и их военной технике.

Ранее йеменское военное руководство объявило о начале операции «Рассвет Йемена», направленной на восстановление контроля правительства над территориями, удерживаемыми хуситами, и возвращение столицы Саны.

