Пожар произошел на французском авианосце «Шарль де Голль», проходящем техническое обслуживание в Тулоне, сообщает командование ВМС Франции.

Возгорание произошло утром 5 октября в одном из технических помещений авианосца. По предварительным данным, причиной могли стать работы с использованием газового резака.

Пожар удалось локализовать примерно через час, еще через час спасатели доложили о его полной ликвидации.

«Спасательные бригады продолжают расследование, к которому подключился батальон морских пожарных из Марселя. Пострадавших нет, и повреждений реакторного оборудования корабля не зафиксировано», – говорится в коммюнике ВМС, которое приводит портал Mer et Marine.

Расследование причин возгорания продолжается. Техническое обслуживание «Шарля де Голля» в Тулоне планируется завершить к началу декабря.