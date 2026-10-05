Армения и Турция обсудили восстановление и запуск линии электропередачи Гюмри — Карс, а также возможное объединение энергосистем двух стран, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

Худатян провел встречу с турецкой делегацией во главе с генеральным директором Организации по передаче электроэнергии Турции (TEİAŞ) Мустафой Пусту. По словам армянского министра, стороны обсудили работы по восстановлению и запуску ЛЭП в рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений.

«Мы коснулись работ, которые ведутся в направлении восстановления и запуска линии электропередачи Гюмри – Карс в рамках процесса урегулирования армяно-турецких отношений», — написал Худатян в Facebook.

Стороны также подчеркнули важность объединения энергетических систем Армении и Турции. По словам министра, это может иметь значение как для развития двустороннего сотрудничества, так и для более широких региональных энергетических связей.

В тот же день турецкая делегация встретилась с руководством ЗАО «Оператор электроэнергетической системы Армении» и ЗАО «Высоковольтные электросети».