Самолет AJet, летевший из Анкары в Шанлыурфу, после посадки в аэропорту GAP эвакуировали из-за записки с сообщением о бомбе, сообщают турецкие СМИ.

Рейс AJet 4180 вылетел из Анкары в 19:00 (20:00 по бакинскому времени) и приземлился в Шанлыурфе в 20:05 (21:05 по Баку). На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа.

«Пассажиры и экипаж самолета были безопасно эвакуированы. После этого подразделения безопасности проведут в самолете поиск взрывчатых веществ», — сообщил губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шилдак.

Причины появления записки и ее автор пока не установлены. О результатах проверки самолета не сообщается.