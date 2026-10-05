Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сегодня самостоятельно проектирует, разрабатывает, производит, тестирует и эксплуатирует спутники.

«Турция входит в число немногих стран, способных самостоятельно проектировать, разрабатывать, производить, тестировать и эксплуатировать спутники», – заявил Эрдоган на открытии 77-го Международного конгресса астронавтики в Анталье.

По его словам, спутник İMECE расширил возможности Турции в области высокоточного наблюдения Земли, а спутники серии GÖKTÜRK усилили возможности страны по наблюдению и разведке из космоса.

Эрдоган также отметил, что в эксплуатацию введены спутники связи TÜRKSAT 5A и TÜRKSAT 5B, а в 2024 году был запущен первый отечественный спутник связи TÜRKSAT 6A.

Он также указал, что Турция приступила к строительству космодрома в Сомали.

«Мы решительно продолжаем работу над этим стратегическим проектом», – добавил президент.

По его словам, проект должен не только повысить возможности Турции по доступу в космос, но и способствовать развитию космической экосистемы Африки.

Эрдоган также сообщил, что Турция завершила производство, монтаж и интеграцию лунного космического аппарата. Сейчас он проходит системные экологические испытания. Аппарат весит около 3,5 тонны, а доля его локализации превышает 80%.

Говоря о пилотируемой космической программе, президент напомнил, что в 2024 году Альпер Гезеравджы совершил первый в истории Турции пилотируемый космический полет и отправился на Международную космическую станцию.