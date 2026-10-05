Министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян обсудил в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом реализацию проекта TRIPP («Маршрут Трампа»), развитие энергетики и инфраструктуры, а также участие Ирана в конференции COP-17 в Ереване. Об этом сообщают армянские СМИ.

Пезешкиан и Мирзоян особое внимание уделили программам взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики и развития инфраструктур разблокирования.

Мирзоян представил президенту Ирана ход реализации проекта TRIPP. Стороны также обсудили вопросы участия Ирана на высоком уровне в конференции COP-17, которая пройдет в Ереване.

До встречи с Пезешкианом Мирзоян провел переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Стороны отметили высокий уровень отношений между двумя странами, основанных на взаимном доверии и дружбе, и назвали их стратегическими.

На встрече была подчеркнута важность развития инфраструктур, связывающих Армению и Иран, а также обеспечения бесперебойных грузоперевозок. Мирзоян отметил перспективы расширения железнодорожной сети в результате реализации TRIPP, которые предоставят новые возможности для всех стран региона.

Галибаф, в свою очередь, выразил надежду, что в скором времени будет окончательно согласован документ о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Арменией.