Молдова рассчитывает завершить подготовку к переговорам о вступлении в Евросоюз к началу 2028 года и завершить интеграцию в 2030 году, заявил премьер-министр страны Василе Тофан после заседания Совета ассоциации Молдова – ЕС в Брюсселе.

«Мы работаем над тем, чтобы открыть остальные кластеры до конца года и своевременно выполнить промежуточные критерии», – сказал Тофан.

По словам премьера, летом Молдова открыла переговорные кластеры 1 и 6. Теперь правительство намерено продолжить работу над остальными направлениями переговоров, чтобы своевременно выполнить промежуточные критерии.

Тофан отметил, что Кишинев рассчитывает завершить техническую подготовку к переговорам о вступлении в ЕС к началу 2028 года, чтобы страна была готова к членству в Евросоюзе в 2030 году.