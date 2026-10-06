Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук обсудили увеличение взаимного товарооборота, расширение торгово-экономических связей и развитие транспортных перевозок между двумя странами. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Встреча сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошла с участием представителей профильных структур, министерств и ведомств Азербайджана и России.

Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике.

Отдельно обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также решений 24-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Мустафаев и Оверчук также рассмотрели меры по созданию благоприятных условий для деятельности компаний двух стран и перспективы реализации взаимовыгодных проектов.

Особое внимание стороны уделили развитию транспортных связей и расширению грузовых перевозок между Азербайджаном и Россией. В числе приоритетов названы дальнейшее использование международного транспортного коридора «Север – Юг» и совершенствование работы пунктов пропуска.

Стороны обменялись мнениями о перспективах совместных проектов и подчеркнули важность продолжения работы по развитию экономического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.