Израильские военные провели рейд в районе населенного пункта Бейт-Джин на западе Дамаска и взорвали заброшенное здание на сельскохозяйственной территории, сообщило сирийское государственное телевидение «Аль-Ихбария».

По данным телеканала, израильские военнослужащие пересекли границу Сирии, провели рейд в районе Бейт-Джина, после чего подорвали здание.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа ранее подверг критике действия Израиля на территории страны. Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября, он заявил, что Израиль продолжает наносить удары по Сирии, угрожая ее стабильности.