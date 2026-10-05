Слова Ильхама Алиева о том, что в мире есть две супердержавы — США и Китай, а третьей нет, можно принять за констатацию расстановки сил. Но говорил президент прежде всего об Азербайджане: главное в его заявлении то, что страна является стратегическим партнёром обеих держав.

Международный порядок привык описывать малые и средние государства через принадлежность: чья сфера влияния, кто обеспечивает безопасность, к какому лагерю относится страна. Для XX века с его блоками и узким пространством между великими державами это было естественно: малые страны чаще выбирали не независимость, а покровителя. Сегодня эта система разрушается. Мир становится жёстче, но у государств, способных вести собственную политику, появляется больше пространства. Вес страны определяется не только территорией, населением и армией, но и географией, транспортными маршрутами, энергетикой, политической устойчивостью и способностью выполнять договорённости.

Поэтому в выступлении Алиева рядом стоят отношения с Вашингтоном и Пекином и слова о том, что Азербайджан никогда не ведёт двойной игры. Баку предлагает собственную формулу: сотрудничать со всеми центрами силы, не превращая отношения с одним из них в обязательство против другого. С Китаем всеобъемлющее стратегическое партнёрство оформлено в апреле 2025 года, с США Хартия о стратегическом партнёрстве подписана в феврале 2026-го. Американский документ охватывает транспорт, энергетику, инвестиции, искусственный интеллект, кибербезопасность и оборонное сотрудничество. Двадцать лет назад такая конструкция выглядела бы куда сложнее: партнёрство с одной стороной предполагало дистанцирование от другой.

Это не классическая многовекторность, которая часто была искусством слабых: обещать одно одним, другое другим и балансировать между сильными соседями. Балансирующее государство боится сделать выбор, потому что зависит от всех. Азербайджан полностью независим, и в этом принципиальное отличие: он сотрудничает со всеми не из зависимости, а потому, что сам определяет пределы этого сотрудничества.

Отсюда значение слов Алиева: «Наше слово имеет такую же ценность, как и наша подпись». Это не только моральная категория, но и политический актив. Государства сотрудничают там, где понимают намерения друг друга и могут предсказать поведение партнёра. Если договорённости с небольшой страной исполняются при смене обстоятельств, давление извне не меняет её курс, а партнёрство не становится предметом торга с третьей стороной, её политический вес превышает физические размеры.

Масштабами Азербайджан с великими державами не конкурирует. Его преимущества — география, инфраструктура, ресурсы, военная сила регионального уровня и накопленное доверие. Между Китаем и Европой формируется новая транспортная архитектура, и Каспий из периферии превращается в узел маршрутов Восток — Запад. Китай заинтересован в устойчивых сухопутных коммуникациях, США — в инфраструктуре, энергетике и маршрутах, не замкнутых на Россию или Иран. В американской Хартии отдельно зафиксировано развитие Среднего коридора, транспортной и цифровой инфраструктуры, энергетической связности и TRIPP.

При этом сама по себе география ничего не гарантирует: многие страны с выгодным положением именно из-за него становились ареной чужой борьбы. Преимуществом она становится, только когда государство её контролирует. В этом смысле итоги Второй Карабахской войны важны не только для армяно-азербайджанского конфликта: восстановление контроля над территорией изменило и внешнеполитическое положение страны. Государство, которое десятилетиями вело переговоры о собственной территории, теперь участвует в обсуждении транспортной архитектуры Евразии.

Алиев не говорил о том, как устроен остальной мир, и не раскладывал государства по уровням. Но из его слов следует, что при сохранении американо-китайского соперничества главной задачей стран среднего масштаба станет не выбор победителя, а сохранение свободы действий. Быть партнёром обеих держав труднее, чем подписать два документа. Чем жёстче противостояние Вашингтона и Пекина, тем чаще третьим странам придётся сталкиваться с вопросами, где экономику не отделить от геополитики: технологии, телекоммуникации, искусственный интеллект, критическая инфраструктура, логистика, оборонное сотрудничество. Сегодня у Азербайджана есть пространство для манёвра, и его нужно сохранять: Алиев годами повторяет, что независимость внешней политики — не декларация, а ресурс, который нужно постоянно защищать.

Раньше небольшие государства региона почти автоматически искали старшего партнёра: сначала Россия, затем Запад, затем разные комбинации союзов и интеграционных проектов предлагали одну и ту же сделку — безопасность в обмен на часть самостоятельности. Баку не вступил ни в один военно-политический блок великих держав, сохранил союзнические отношения с Турцией и Израилем, выстроил особые отношения с Евросоюзом, развивает стратегическое сотрудничество с Центральной Азией, углубляет связи с Китаем и одновременно выводит отношения с США на уровень стратегического партнёрства. Это даёт самое дефицитное сегодня преимущество — возможность сказать «да» одному партнёру, не спрашивая разрешения у другого.

Слова Алиева о двух супердержавах поэтому стоит читать шире дипломатической декларации: как попытку определить место Азербайджана в мире после холодной войны. Старый порядок спрашивал, к какому лагерю относится государство; новый всё чаще спрашивает, способно ли оно самостоятельно принимать решения. Смысл сказанного не в том, что остались только Вашингтон и Пекин, а в том, что Баку намерен говорить с обоими от собственного имени.