Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главным вопросом в истории с нападением второго пилота Flydubai на командира самолета стал сбой сразу нескольких систем безопасности.

«Мы знали, что этот человек представляет проблему. Исторически он вообще не должен был летать на пассажирском самолете», – сказал Вэнс.

По его словам, Хамам аль-Хаммами ранее был отстранен в Омане от полетов из-за опасений по поводу его радикальных взглядов, однако впоследствии устроился в Flydubai и получил возможность управлять пассажирским самолетом.

Напомним, 30 сентября второй пилот, находившийся за штурвалом рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив, напал на командира с аварийным топором и попытался завладеть управлением. Пассажирам и членам экипажа удалось его обезвредить, после чего самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.