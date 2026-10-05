Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях сил специальных операций в пакистанском Карачи, где отработали освобождение захваченного судна и спасение заложников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Военнослужащие Военно-морских сил Азербайджана вместе с пакистанскими военными также выполнили водолазные работы и отработали проведение морских операций.

Маневры были направлены на обмен опытом в проведении специальных и антитеррористических операций, а также повышение слаженности военнослужащих двух стран. Отдельное внимание уделялось практическим стрельбам и действиям в условиях, приближенных к реальному бою.

По плану учений азербайджанские и пакистанские военнослужащие совместно выполнили все поставленные задачи.

По итогам учений участникам вручили сертификаты.