Когда похороны становятся зоной риска; о многоходовках Казахстана на миллиарды; новой затее России; как в Узбекистане можно сесть пожизненно; что общего между Кыргызстаном и Илоном Маском; почему Таджикистан стал первым в мире; кто перевооружает Туркменистан – об этом и многом другом в обзоре Minval Politika.

Россия запретила вывозить наличными более 1 млн рублей в государства ЕАЭС (Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Армению), а также в Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, указанный порог установлен для физических лиц. А юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено вывозить наличные в эти страны вне зависимости от суммы.

Есть, однако, исключение – в случаях вывоза через определённые международные аэропорты при наличии банковских выписок, подтверждающих снятие всей суммы со счета.

Для нарушивших запрет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено изъятие всей суммы, у физических лиц — если она превышает 1 млн рублей.

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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International намерена сделать Центральную Азию новым направлением для расширения бизнеса – она рассматривает возможность приобретения активов в регионе. Экспансия планируется на фоне ожидаемого получения банком 3,15 млрд евро, связанных с его российским подразделением, передаёт Podrobno.uz. со ссылкой на Bloomberg.

По данным американского агентства, в ближайшие недели генеральный директор Михаэль Хеллерер представит обновлённую стратегию, в которой страны Центральной Азии будут определены как новые точки роста. По словам представителя финансового института, западные компании перестраивают цепочки поставок, а государства региона все больше ориентируются на Запад, поэтому банк активно изучает варианты адаптации к этим процессам.

Банк уже начал предпринимать шаги по укреплению позиций в регионе. В июне текущего года Raiffeisen расширил доступ инвесторов к ценным бумагам Узбекистана, включая государственные облигации. Кроме того, компания управляет лизинговым бизнесом в Казахстане. Эксперты отмечают, что Центральная Азия органично подходит банку благодаря его опыту работы на смежных рынках и сильным позициям в торговом финансировании и платежах.

Финансовой базой для продвижения в центрально-азиатский регион станут средства, полученные по решению австрийского суда о передаче Raiffeisen активов компании Rasperia Trading. Выплата в размере 3,15 млрд евро станет первым косвенным извлечением капитала из некогда самого прибыльного российского подразделения банка. На фоне этих ожиданий акции кредитора в текущем году выросли на 71%. Параллельно банк завершает сделки по покупке румынского подразделения за 591 млн евро и балканского кредитора за 517 млн евро.

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«Восточный экспресс 24» опубликовал статью под заголовком «Как Европа закрывает въезд гражданам Центральной Азии, но не против разместить там «свалку» для выдворенных радикалов».

Отмечается, что, к примеру, Литва – «без объяснений и реверансов» — закрыла визовые центры в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане: «Вильнюс не стал церемониться с партнёрами, которых сам же зазывал к себе на работу, и просто поставил их перед фактом: двери закрываются, и альтернативных механизмов попасть конкретно в Литву у соискателей не будет».

Кроме того, «Вильнюс сослался на угрозу терроризма, заявив, что именно из стран Центральной Азии в республику попадали радикалы и лица, связанные с запрещёнными группировками. При этом литовская сторона даже не удосужилась провести консультации с партнёрами, которых ещё вчера приглашала, чтобы заполнить кадровый голод на собственных предприятиях». (Ранее Литва закрыла визовый центр и в Душанбе). «Пока Казахстан отчаянно пытается понравиться Европе и ведёт переговоры об упрощении визового режима, Евросоюз рассматривает республику в качестве одной из площадок для создания центров депортации мигрантов. Над созданием так называемых Return Hubs работают совместно Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция, и в Брюсселе это цинично называют решением, «отвечающим интересам обеих сторон. … Один из европейских дипломатов в разговоре с Politico заявил прямо: «К концу года было бы хорошо иметь чёткий план проекта, то есть чтобы одна страна проявила готовность к реальным переговорам. Европейцы опасаются называть участников возможных переговоров из-за скандала вокруг центра для депортации в Руанде и юридических претензий к аналогичному соглашению Италии и Албании. Но сам факт того, что Казахстан рассматривается как потенциальная свалка для европейских проблем, говорит о многом». (Отметим, что в качестве «свалки» всё чаще рассматривается, по данным СМИ, и Узбекистан).

МИД Казахстана опровергает эти сообщения, заявляя, что не ведёт с Евросоюзом переговоры о размещении подобных центров на территории страны. Однако, по данным «ВЭС 24», вопросы реадмиссии и упрощения визового режима оказываются жёстко связанными между собой, и Брюссель чётко даёт понять: «хотите облегчённый Шенген — будьте готовы принимать наших отказников».

Как подчёркивает издание, новый Европейский пакт о миграции и убежище от июня 2026 года кардинально изменил правила игры и сделал политику ЕС максимально жёсткой по отношению к третьим странам. Европарламент одобрил закон, позволяющий отправлять нелегальных мигрантов в страны, к которым те не имеют никакого отношения, и «Центральная Азия оказалась в списке потенциальных «безопасных третьих стран».

Казахстан

«Восточной экспресс 24» также разместил материал «Цинизм без предела: как ИИ «воскрешает» погибших казахстанских военных, приписывая им вымышленные предсмертные реплики». «Пока семьи оплакивают и хоронят 14 моряков, общество требует трибунала для командования, блогеры генерируют ИИ-ролики, спекулируя на трагедии, а полиция удаляет гневные комментарии», — пишет издание.

Напомним, речь идёт о трагедии, произошедшей 24 сентября на Каспии, когда во время проведения военных учений, в шторм, в море погибли 14 участников манёвров, трое чудом выжили: «Гнев казахстанцев бьёт в самую больную точку — тотальную коррупцию и архаичность армейской структуры. Пользователи соцсетей массово сравнивают подготовку местных срочников с тренировками элитных зарубежных подразделений».

Но на фоне народной скорби и требования справедливости в информационном пространстве появилась «ещё одна, поистине тошнотворная тенденция. Трагедия стала поводом для чудовищного хайпа. Пока матери не успели даже толком оплакать своих сыновей, дельцы от контента начали генерировать через нейросети ролики, где «оживляют» фотографии погибших моряков. Искусственный интеллект заставляют двигать губами мёртвых ребят, приписывая им вымышленные предсмертные реплики и воссоздавая моменты их гибели».

Центр по борьбе с дезинформацией при президенте Казахстана уже забил тревогу, зафиксировав массовое распространение таких ИИ-реконструкций, назвав это попытками использовать трагедию для набора просмотров. Общественность реагирует на это цифровое мародёрство с крайним отвращением.

Словом, социальные сети кипят от эмоций, и их пользователи требуют немедленной блокировки аккунтов креаторов.

«Государство в лице Центра по борьбе с дезинформацией вынуждено констатировать, что зоной риска теперь становятся даже похороны и поминки, где хайпожоры будут пытаться выудить новые детали для нейросетевых фейков», — резюмирует издание.

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Инвестиции в новые производства, искусственный интеллект и мирный атом обсудил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с руководителями ведущих китайских корпораций на полях форума «Казахстан – Китай». Итогом деловой программы стали 50 коммерческих контрактов на общую сумму 8,2 млрд долларов, информирует «Восточный экспресс 24».

Ключевым событием мероприятия считается официальный старт строительства агропромышленного парка Fufeng Group в Жамбылской области. Совокупные вложения в глубокую переработку кукурузы достигнут 1,5 млрд долларов. В сегменте высоких технологий республика станет первой зарубежной производственной базой для гиганта UBTECH Robotics. А в Алматы откроют завод по выпуску сервисных и обучающих роботов. Параллельно VNET Group возведёт в Казахстане кластер дата-центров для нужд ИИ, а Shanghai Junhe Atomic Technology рассматривает возможности создания полного цикла в сфере мирного атома — от переработки урана до сборки модульных реакторов.

В сфере электронной коммерции и логистики платформа Pinduoduo анонсировала запуск совместного проекта в октябре 2026 года. Также ведётся развитие транспортно-логистического хаба Almaty SkyHub для экспорта в страны ЕС и ЕАЭС. Xinfa Group, в свою очередь, берётся за освоение месторождения «Кольжат» с выпуском водорода и синтез-газа.

В присутствии Токаева также подписаны 10 стратегических соглашений в сферах ветрогенерации, автомобилестроения, производства алюминия, и т.д.

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Объем инвестиционных проектов с участием российского капитала в Казахстане достиг 60,9 млрд долларов. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил торговый представитель РФ в РК Антон Логинов на международной выставке «Нефть и газ» KIOGE, состоявшейся в Алматы.

По его данным, в Казахстане представлено 178 инвестиционных проектов с участием российского капитала, из них 122 проекта уже полностью реализованы, а более 50 находятся в стадии активной реализации. Как подчеркнул Логинов, углубление промышленной кооперации между Россией и Казахстаном – устойчивый тренд, сохраняющийся на протяжении нескольких десятилетий.

В контексте успешных направлений сотрудничества он выделил создание совместных предприятий и локализацию производства в нефтегазовой сфере. А перспективными проектными направлениями назвал взаимодействие сторон по «зрелым месторождениям», расширение газотранспортной инфраструктуры, проекты в сфере IT.

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Казахстан нарастит переработку нефти до 39 млн тонн в год. Рост обеспечат расширение действующих нефтеперерабатывающих предприятий и строительство нового крупнотоннажного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса, передаёт inbusiness.kz со ссылкой на министерство энергетики РК.

Ключевым проектом называется строительство НПЗ мощностью до 10 млн тонн нефти в год. Параллельно Казахстан увеличивает производительность уже работающих предприятий. Совокупные мощности действующих НПЗ планируется нарастить с нынешних 18 до 29,2 млн тонн нефти в год. С учётом нового предприятия объём переработки должен достичь 39 млн тонн.

Расширяются: Шымкентский НПЗ (увеличение мощности вдвое, до 12 млн тонн нефти в год); Павлодарский нефтехимический завод с ростом производительности с 5,5 до 9 млн тонн в год; Атырауский НПЗ с выработкой до 6,7 млн тонн в год.

Речь также идёт об организации производства авиационного керосина Jet A-1, что расширит номенклатуру выпускаемых внутри страны нефтепродуктов.

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Железную дорогу к портам Пакистана построят Казахстан, Узбекистан и ОАЭ, сообщает Sputnik (РК) со ссылкой на информацию правительства. Документ по проекту маршрута Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан (CASA) с выходом к морским портам Пакистана подписан министерствами транспорта Казахстана, Узбекистана и министерством энергетики и инфраструктуры Объединённых Арабских Эмиратов.

Формирование нового железнодорожного сообщения направлено на создание дополнительных возможностей для развития международных перевозок, торговли, логистики и инвестиционного сотрудничества.

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Казахстан нарастил экспорт зерна по ключевым направлениям – его транспортировка по железной дороге страны возросла, по сравнению с прошлым годом, на 13%, то есть до 9,3 млн тонн. Как пишет inbusiness.kz. со ссылкой на вице-министра транспорта РК Жанибека Тайжанова, из общего объёма зерна 7,2 млн тонн пришлось на экспорт, ещё 2,1 млн тонн перевезли внутри страны.

Поставки зерна в страны Центральной Азии увеличились на 37%, в Китай — на 34%. Перевозки через российские порты возросли на 9% (Балтийское и Чёрное моря), а поставки в Афганистан — в 4,4 раза (до 655 тыс. тонн).

Ранее в министерстве сельского хозяйства Казахстана сообщили, что в этом году урожай зерновых в стране ожидается выше среднемноголетнего уровня. На данном этапе убрано 83% площадей, намолочено 19,9 млн тонн зерна.

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«КазМунайГаз» приобретёт 100% акций KMG Kashagan B.V., которой принадлежит 16,877% участия в консорциуме North Caspian Operating Company (NCOC), — оператора проекта Кашаган. Как сообщает «Интерфакс», Kashagan B.V. будет отчуждена у нидерландской Cooperatieve KazMunaiGaz U.A. Сделка относится к операциям со связанными сторонами. Стоимость актива определена по рыночной оценке независимого оценщика — ТОО «Эрнст энд Янг». Сумма сделки не раскрывается.

Сделка по KMG Kashagan B.V. происходит на фоне продолжающегося судебного спора вокруг Кашагана.

Узбекистан

РУз и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали обновлённую инвестиционную программу на 2026−2029 годы. Имеется в виду финансирование инфраструктурных проектов в Узбекистане на сумму до 5 млрд долларов. По данным «Газета» (РУз), отдельно банк выделит грант в 1,5 млн долларов на подготовку модернизации электросетей.

Инвестиционный проект направлен на увеличение пропускной способности электросетей, повышение их надёжности и устойчивости к климатическим рискам, а также на создание дополнительных возможностей для подключения объектов возобновляемой энергетики. К 2030 году Узбекистан планирует увеличить долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии примерно с 30% до 54%.

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Podrobno.uz со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ) сообщает, что в республике с 2021 года доля населения, относящегося к среднему классу, выросла с 37% до более чем 72%. При этом в Ташкенте доля жителей, входящих в категорию верхнего среднего класса, достигла 71,5 %.

Согласно анализу ВБ, за указанный период доля верхнего среднего класса в республике увеличилась с 8 до 31 %, а нижнего среднего класса — с 29 до 41 %. Рост показателей в столице оказался существенно выше, чем в других регионах страны.

Одним из основных факторов расширения среднего класса эксперты называют рост заработной платы в частном секторе. Кроме того, в Ташкенте сосредоточено 29 % всех официальных наёмных рабочих мест частного сектора страны, требующих высокой квалификации.

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Сенат Узбекистана одобрил законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за сексуальное насилие над детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Как передают центрально-азиатские СМИ, «ключевая норма» устанавливает за изнасилование ребёнка младше 14 лет наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет. «Презумпция давности» по данному преступлению не действуют. В случае совершения преступления, повлёкшего смерть ребёнка, запрещено осуждать виновного условно и применять условно-досрочное освобождение.

Закон также вводит дополнительные процессуальные механизмы защиты детей. Несовершеннолетним, пострадавшим от насилия или ставшим его свидетелями, предоставят бесплатную юридическую помощь с момента первого привлечения к процессуальным действиям. Очная ставка между ребёнком, ставшим жертвой преступления, и подозреваемым будет проводиться только по специальному решению дознавателя, следователя или прокурора, либо по определению суда.

Председатель Сената Танзила Нарбаева в ходе обсуждения признала, что закон принимается после резонансных происшествий. Речь, в том числе, о потрясшем Узбекистан изнасиловании пятилетней девочки в Наманганской области.

Кыргызстан

Первый национальный спутник Кыргызстана вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Как информирует пресс-служба президента КР, Садыр Жапаров лично присутствовал на запуске спутника с территории военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния, США. Это совместный проект Кыргызстана и Объединённых Арабских Эмиратов.

Напомним, в сентябре Minval писал о презентации первого собственного спутника Кыргызстана, позволяющего осуществлять мониторинг сельскохозяйственных угодий, ледников, водных объектов, отслеживать изменения в природных экосистемах; прогнозировать засуху, наводнение, оползневую и селевую опасность, и т.д. Теперь эта информация дополнена и другими возможностями спутника, такими как обнаружение незаконного использования недр, несанкционированных свалок, оптимизация логистических маршрутов.

Напомним, спутник создан инженерами предприятия «Кыргыз электроника» с использованием российских технологий. Стоимость аппарата — порядка 130 тыс. долларов.

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Из международного сухопутного порта города Наньчан (административный центр провинции Цзянси, Восточный Китай) в Бишкек отправился первый поезд, курсирующий по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай — Центральная Азия, сообщает «Синьхуа». Ожидаемое время состава в пути – 14 дней против 20-30 дней при отправке груза автомобильным транспортом. При этом логистические издержки сокращаются на 20%.

Как заявил генеральный директор компании Jiangxi Puyi Supply Chain Management Чжан Лэ, для обеспечения бесперебойной работы маршрута железнодорожные, таможенные и коммерческие ведомства действуют скоординировано, осуществляя сквозную поддержку от организации поставок до согласования таможенного оформления.

Отмечается, что Бишкек — важный торгово-логистический узел Центральной Азии, где расположен базар Дордой, один из крупнейших распределительных центров товаров региона. С задействованием нового маршрута общее число направлений Китай — Европа и Китай — Центральная Азия достигло 14, а вместе с 12 линиями железнодорожно-морских перевозок они образуют сеть, охватывающую 134 страны и региона.

Таджикистан

Республика возглавила мировой рейтинг по числу полезных моделей в Глобальном инновационном индексе – 2026, передаёт Eurasia Today со ссылкой на последний отчёт Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Первое место Таджикистан занял в мире по показателю «полезные модели» в рамках Глобального инновационного индекса (GII 2026): «Данная метрика фиксирует уровень патентной защиты практических технических решений и усовершенствований».

Ещё одной сильной стороной национальной экономики ВОИС назвала использование энергии с низким уровнем выбросов: благодаря развитой гидроэнергетике страна расположилась на 12-й строке мирового рейтинга по использованию низкоуглеродной энергии. Но при этом Таджикистан вышел на 112-е место (из 139-и) в общем сводном рейтинге инновационности.

Эксперты ВОИС подчёркивают, что для укрепления позиций региону необходимо активнее интегрировать научные исследования с инфраструктурой, инвестициями и реальным сектором бизнеса.

Туркменистан

Туркменистан укрепил свою противовоздушную оборону китайскими ЗРК FK-2000, передают центрально-азиатские и российские СМИ. Однако (Minval уже информировал об этом) – и индийскими тоже. Что касается китайских, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы FK-2000 Туркменистан приобрёл и принял на вооружение не менее восьми единиц, продемонстрировав их на параде в Ашхабаде, посвящённом 35-летию независимости Туркменистана.

По данным из открытых источников, FK-2000 относится к классу малой дальности и сочетает ракеты с двумя шестиствольными 30-мм пушками. Эксперты считают, что китайские ЗРК, приобретённые Туркменистаном, схожи с российским «Панцирем».

В колонне на параде также наблюдались другие ЗРК, произведённые в Китае, — FM-90, KS-1A. Все это говорит о том, что Туркменистан поэтапно отказывается от российского вооружения в пользу китайского и уже (хоть и в меньшей степени) – индийского. Впрочем, советская боевая авиация в Туркменистане сохраняется – это, как минимум (в составе ВВС республики), 24 самолёта МиГ-29 и 25 единиц Су-25.