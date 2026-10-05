Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов ООО Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations в Пираллахинском промышленном парке.

Министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о деятельности промышленных зон и Пираллахинского промышленного парка.

Отметим, что Пираллахинский промышленный парк был создан в соответствии с указом президента Ильхама Алиева, подписанным в 2016 году.

Основными целями создания парка являются развитие и поддержка фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, стимулирование местного производства для удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах, а также увеличение занятости в производственной сфере.

В настоящее время в Пираллахинском промышленном парке зарегистрированы шесть резидентов.