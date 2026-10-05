Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил парламенту кандидатуру Мехрдада Ахлаги-Кетабчи на пост министра обороны и поддержки Вооруженных сил. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Пезешкиан направил соответствующее письмо спикеру Меджлиса Мохаммаду Багеру Галибафу. Теперь кандидатуру Ахлаги-Кетабчи должен рассмотреть парламент.

Ахлаги-Кетабчи является одним из руководителей Министерства обороны Ирана. Ранее он возглавлял Организацию оборонной промышленности (DIO), Организацию аэрокосмической промышленности (AIO) и промышленную группу «Шахид Багери» (SBIG), связанную с производством твердотопливных баллистических ракет.

В 2023 году Ахлаги-Кетабчи был включен в санкционные списки ЕС. В документах Евросоюза его деятельность связывается с поставками технологий и оборудования для ракетной программы Ирана.