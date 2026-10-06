Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия испытывает Германию не только гибридными атаками, но и пропагандой, которую поддерживают радикальные партии внутри ФРГ.

«Москве недостаточно испытывать нас такими гибридными атаками – она делает это и с помощью пропаганды, которую распространяет в Германии и других странах Европы и которую поддерживают экстремистские партии, выступающие здесь рупорами Москвы», – заявил Мерц.

При этом канцлер подчеркнул, что Германия не намерена поддаваться давлению или расколу.

«Наше послание предельно ясное и однозначное: мы будем защищаться. Мы готовы защищать себя», – указал глава немецкого правительства.

Мерц также отметил, что атаки, исходящие из России, уже не ограничиваются территорией Украины. По его словам, Германия сама становится их целью, поэтому власти страны должны серьезно относиться к угрозе и отвечать на нее.