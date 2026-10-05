Полиция в Баку задержала мужчину, жестоко обращавшегося с собакой. Об этом сообщает Oxu.az.

По данным издания, речь идет о жителе Гарадагского района по фамилии Агакишиев. Полиция провела расследование после появления кадров с жестоким обращением с собакой и установила личность мужчины.

Решением Гарадагского районного суда Агакишиев подвергнут административному аресту сроком на 25 суток.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как беременную собаку выбрасывают из окна многоэтажного дома.