В Баку и на Абшеронском полуострове 6–7 октября в первой половине дня ожидаются дожди. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Днём 6 октября на полуострове местами возможны кратковременные ливни. В ночь на 7 октября и утром осадки усилятся.

В регионах Азербайджана с вечера 6 октября до полудня 7 октября также ожидаются осадки. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град, а в горных районах — снег.

На фоне дождливой погоды не исключается повышение уровня воды в реках. На некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона и Нахчыванской АР возможны паводки и сели.