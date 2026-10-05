Израильские поселенцы атаковали бедуинскую общину Маази-Джаба к северо-востоку от Иерусалима, подожгли несколько жилых построек и овечьих загонов, а также избили местных жителей, сообщает палестинское агентство WAFA.

По данным местных источников, в результате нападения несколько палестинцев получили ранения. Среди пострадавших были женщины и дети. Жители общины обратились за помощью и попросили направить машину скорой помощи для одного из раненых.

Кроме того, поселенцы разбили несколько автомобилей и нанесли значительный материальный ущерб. По утверждению местных источников, находившиеся поблизости израильские военные не вмешались в нападение.

Маази-Джаба расположена возле населенного пункта Джаба, к северо-востоку от Иерусалима. Общину в последние месяцы неоднократно атаковали поселенцы. Ранее сообщалось о создании рядом с ней нового поселенческого форпоста.

