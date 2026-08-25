В мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, похоже, появился еще один занятный момент. Он не дипломатический, а картографический. Иногда достаточно просто взглянуть на карту, чтобы понять, насколько сильно официальные заявления расходятся с тем, что демонстрируется в государственных учреждениях.

В парламенте Армении вывешена карта, на которой Башкенд, что армяне называют Арцвашеном, обозначен как территория Армении. При этом азербайджанские анклавы показаны как часть армянской территории. Вот такая любопытная армянская география, когда границы вроде бы должны определяться в рамках мирного процесса и на основе согласованных подходов, но на стене парламента они почему-то могут выглядеть иначе.

Особенно примечательно это смотрится на фоне заявлений армянского премьера Никола Пашиняна, который прямо заявлял, что Кярки, Бархударлы и Юхары Аскипара не являются территорией Армении, тогда как Башкенд относится к ее территории. Получается практически квантовая география, когда Кярки одновременно находится на карте Армении и не является территорией Армении — и тут все зависит от того, смотрите вы на карту или слушаете бравого варчапета. То есть на уровне политических заявлений вроде бы присутствует понимание того, где проходит граница между армянской и азербайджанской территориями. Осталось лишь убедить в этом карту. Судя по всему, именно с ней переговоры пока зашли в тупик.

Трудно при таких атрибутах, развешанных в зале законодательного органа страны, верить официальным заявлениям и намерениям о мире.

Мирный процесс — это не только красивые заявления о необходимости признания территориальной целостности и нерушимости границ. Это еще и отказ от символики, которая может восприниматься как закрепление территориальных претензий. Ведь тут речь идет не о случайной карте из глобальной Сети, а об изображении, которое визуализирует госграницы в одном из главных государственных институтов республики. И что теперь? Когда эта карта в парламенте Армении догонит мысли, которые озвучиваются миролюбивыми официальными лицами страны? В конце концов, думается, что если Ереван действительно исходит из принципа территориальной целостности и готов решать вопрос границ исключительно политико-дипломатическими методами, логично было бы ожидать соответствия между заявлениями руководства страны и тем, что демонстрируется в парламенте.

А пока ситуация складывается несколько странная, поскольку политики говорят о мире, переговорщики обсуждают делимитацию, а карта в парламенте продолжает жить с собственными административными отметками. Скажем, для мирного процесса это как минимум не самый убедительный сигнал. Особенно если учесть, что доверие между сторонами формируется не только за столом переговоров, но и посредством конкретных действий и символов, демонстрирующих отказ от территориальных претензий.

Видимо, армянскому мирному процессу пока не хватает одной важной детали — синхронизации с картой. Политики вроде подключились, а вот карта пока решила сохранить архивную копию реальности.