Газета The New York Times (NYT) вынуждена будет закрыться в недалеком будущем, этот день станет для Соединенных Штатов великим.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

В Truth Social он назвал сотрудников издания «третьесортными репортерами, с которыми [он] не разговаривал уже много лет, но которые постоянно пишут о [Трампе], никогда не проверяя факты и не заботясь о том, правдива ли их статья».

«Когда-нибудь в недалеком будущем The Times будет вынуждена закрыть свои грязные двери, и это станет великим днем для Америки!» — написал американский лидер.

Он раскритиковал газету за то, что она опубликовала «специально испорченное» фото курортно-гостиничного комплекса Трампа в Дорале в окрестностях Майами (штат Флорида), на территории которого пройдет саммит Группы двадцати (G20) 14-15 декабря.