Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), соединяющая Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря, будет введена в эксплуатацию в октябре 2026 года.

Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев на заседании правительства 6 октября.

По его словам, в рамках проекта уже проложено 390 км кабеля от побережья Сумгайыта в Азербайджане до Актау в Казахстане.

«По Транскаспийской ВОЛС проложено 390 километров кабеля от берега Сумгаита (Азербайджан) до берега Актау. Запуск запланирован в текущем месяце. В более чем 20 городах установлено свыше 4 000 базовых станций 5G. Совместно с Beeline и Starlink Mobile запущена технология Direct-to-Cell», – сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, она обеспечивает передачу сообщений, а также базовый уровень интернета в любой точке страны через связь со спутника на смартфон.