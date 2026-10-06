Президент США Дональд Трамп дал согласие на казнь через расстрел американца палестинского происхождения, военного врача-психиатра Нидала Хасана, который в 2009 году открыл стрельбу на базе Форт-Худ, убив 13 человек и ранив еще 32.

Об этом сообщил помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл.

«Военный министр Пит Хегсет рекомендовал, а президент Дональд Трамп одобрил казнь через расстрел в исполнении расстрельной команды Армии США для осужденного террориста Нидала Малика Хасана, джихадиста, который в 2009 году открыл огонь по безоружным американским военнослужащим в Форт-Худе. Во время нападения он убил 13 человек и ранил 32 <…>», — написал Парнелл в X.

Это стало самым крупным преступлением такого рода, когда-либо совершавшимся на территории американских баз. При задержании в ноябре 2009 года Хасан получил несколько ранений, в результате чего остался парализован ниже пояса. В августе 2013 года жюри присяжных единогласно приговорило его к смертной казни. Суд проходил на территории Форт-Худа. Военный защищал себя самостоятельно и не пытался доказать свою невиновность.