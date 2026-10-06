На Москву и область ночью летели сотни беспилотников, в сети публикуют кадры с пролетами БПЛА и работой ПВО.

«В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В пабликах сообщили, что после атаки горит ЛПДС (линейная производственно-диспетчерская станция) «Володарская» возле поселка Володарского и села Константиново в Московской области РФ.



