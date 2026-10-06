Сепаратистская «Партия Квебека» победила на выборах во франкоязычной провинции Канады. Ее лидер Поль Сен-Пьер Пламондон станет следующим премьером Квебека, сообщает AFP.

Сторонники партии праздновали победу под лозунгом «Квебек — это страна!».

Партия обещает провести референдум о независимости после окончания президентского срока Дональда Трампа. Он станет третьим после референдумов 1980 и 1995 годов, когда большинство проголосовало за сохранение Квебека в составе Канады.

Сейчас независимость поддерживают около 30% жителей провинции. Еще один референдум через две недели должен пройти в Альберте.