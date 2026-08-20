В Израиле усиливается недовольство позицией спецпосланника США по Сирии и американского посла в Турции Тома Баррака, которого считают сторонником более тесного сотрудничества Вашингтона с Анкарой и Дамаском, сообщает Ynet.

Новым источником разногласий стал израильский удар по сирийской авиабазе Абу аль-Духур, где Турция намеревалась разместить своих военнослужащих.

Ynet напоминает о заявлении Баррака, предупредившего, что подобные действия создают «реальный риск» стремительной эскалации и прямого столкновения между Израилем, Турцией и Сирией. По его словам, Вашингтон работает над механизмом, который позволил бы не допускать подобных инцидентов.

Как отмечает издание, в Израиле считают, что Баррак стремится включить Сирию в новую региональную архитектуру, укрепить ее взаимодействие с Турцией и одновременно добиться сокращения американского и израильского военного присутствия.

«Он не обязательно против Израиля – он просто не смотрит на ситуацию израильскими глазами», – пояснил один из источников Ynet.

При этом в Израиле считают прямое военное столкновение с Турцией маловероятным. Эксперты отмечают, что ни Анкара, ни Тель-Авив и Вашингтон не заинтересованы в вооруженном конфликте между Израилем и Турцией.